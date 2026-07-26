Иван, Марк и Михаил возглавили список популярных мужских имен в Якутии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Управление ЗАГС Якутии опубликовало рейтинг самых популярных и редких имен, которые жители республики давали новорожденным в первом полугодии 2026 года. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Среди девочек в лидеры выбились Милана, София, Айаана, Айлин, Алтаана, Амелия, Ева и Сияна. У мальчиков – Иван, Марк, Михаил, Тимур, Мирон, Эркин, Аман и Амир.

Среди самых редких имен - Аайа, Алтаана-Куо, Айсар, Кундуунэ, Туйаара, Ясмин, Самаан, Эрхаан, Аскалон, Долун, Теодор, Елена, Камелия, Борис и Игнат.

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