Арбитражный суд встал на сторону Росрыболовства в споре с АЛРОСА Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Якутии отказал компании АЛРОСА в попытке оспорить предписание, выданное Восточно-Сибирским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству. Спор разгорелся вокруг эксплуатации двух водозаборных сооружений в районе реки Моркока. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Нарушения вскрылись во время профилактического визита, который провели сотрудники рыбоохранного ведомства. Выяснилось, что компания использует водозаборы без согласования с Росрыболовством и без полноценного комплекса мер по сохранению водных биологических ресурсов.

АЛРОСА попыталась доказать в суде, что требования избыточны. Представители компании напирали на то, что рыбозащитное устройство на сооружениях имеется, а значит, отдельное согласование деятельности не требуется. Кроме того, по их мнению, договор водопользования не обязывал их документально подтверждать оценку воздействия на окружающую среду.

Суд эти доводы отклонил. В решении разъяснили, что согласование условий водопользования и согласование деятельности, которая влияет на водные биоресурсы, - это две независимые и одинаково обязательные процедуры. Одно другое не заменяет, и наличие рыбозащитного сооружения само по себе не снимает с компании ответственности за оценку воздействия на биоресурсы и их среду обитания.

Также суд установил, что профилактический визит провели на законных основаниях, так как объекты отнесены к высокой категории риска из-за деятельности на водоемах рыбохозяйственного значения. Само предписание составлено правильно: в нем прописаны нарушения, указаны нормы закона, дан разумный срок на устранение и перечень необходимых мероприятий. К моменту рассмотрения дела компания уже фактически исполнила все требования. Тем не менее в удовлетворении иска о признании предписания недействительным суд отказал.

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