Дорогу «Яна» в Томпонском районе размыло дождями, проезд полностью остановлен. Фото: Управтодор Якутии

В Томпонском районе обильные дожди привели к серьезным проблемам на дороге «Яна». Из-за продолжительных осадков резко поднялся уровень воды в горных реках, и дорожное полотно не выдержало напора стихии. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Проблемы зафиксированы на огромном отрезке - с 42-го по 188-й километр трассы. На всем этом протяжении проезд всех видов транспорта сейчас крайне затруднен. Дорожники фиксируют множественные осложнения, вода продолжает подмывать насыпь в разных местах. Самая критическая обстановка сложилась на 181-м и 183-м километрах. Там дорожное полотно подверглось сильному размыву, и сквозное движение полностью отсутствует. Машины не могут проехать ни в одну, ни в другую сторону.

Водителей просят воздержаться от поездок по данному маршруту до стабилизации обстановки. Специалисты оценивают масштаб повреждений и ждут спада воды, чтобы приступить к восстановительным работам.

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