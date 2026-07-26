Подозреваемую в убийстве мужчины установили в Верхневилюйске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В республике зарегистрировали шесть преступлений. Проведение проверок и расследование уголовных дел по каждому из фактов находятся на контроле прокуратуры. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В селе Верхневилюйск совершено убийство 36-летнего мужчины. Подозреваемую уже установили. В Мирнинском районе зафиксирован случай крупного мошенничества. Мужчине позвонил лжеоператор сотовой связи и обманным путем выманил у него больше 1,6 миллиона рублей.

В столице республики поступило заявление о краже велосипеда, ведутся поиски похитителя. В селе Мяндиги Амгинского района произошел инцидент с оружием: местный житель сообщил, что неизвестный стрелял по его дому из ружья. Подозреваемого установили, он проживает в том же селе.

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