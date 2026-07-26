Приставы Якутии взыскали 413 миллионов рублей алиментов за полгода Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Управление ФССП России по Якутии подвело итоги работы за первое полугодие 2026 года. В отчетном периоде служба сосредоточилась на нескольких ключевых задачах. Главные из них - увеличить число исполнительных производств, которые доводятся до реального взыскания, обеспечивать порядок в зданиях судов, выявлять преступления, подследственные ФССП, и делать работу ведомства более прозрачной. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Особый упор сделали на социально значимые направления. За полгода судебные приставы взыскали около 413 миллионов рублей алиментных платежей. Задолженность по заработной плате сократилась более чем на 101 миллион рублей. Еще свыше 55 миллионов рублей удалось вернуть в качестве возмещения ущерба, причиненного преступлениями.

В управлении отметили рост доли производств, оконченных фактическим исполнением. Кроме того, усилили профилактическую и разъяснительную работу.

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