Поставщик лекарств через суд добился выплат по трем договорам в Якутии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Якутии рассмотрел спор между двумя фармацевтическими компаниями и удовлетворил требования истца. Речь шла о крупной задолженности за лекарственные средства, которые были поставлены, но так и не оплачены в срок. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Компания «Надежда-Фарм» подала иск к АО «Сахафармация» и потребовала взыскать деньги по трем договорам поставки. Основной долг составил 5 025 029 рублей. Кроме того, за просрочку оплаты истец насчитал неустойку в размере 614 тысяч рублей. В суде представители «Надежды-Фарм» доказали, что добросовестно выполнили свои обязательства. Факт передачи товара подтверждался товарными накладными, претензий по количеству и качеству лекарств от покупателя никогда не поступало. Задолженность также была зафиксирована в акте сверки взаимных расчетов.

Ответчик пытался оспорить сумму, ссылаясь на частичное погашение долга. Однако суд признал эти доводы несостоятельными. Выяснилось, что предоставленные «Сахафармацией» платежные поручения относились к расчетам совсем по другому договору и к данному делу никакого отношения не имели. В итоге суд удовлетворил иск в полном объеме. Теперь «Сахафармации» предстоит выплатить поставщику всю сумму основного долга вместе с набежавшей неустойкой. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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