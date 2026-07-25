Семейный многофункциональный центр откроют в Верхневилюйске. Фото: телеграм-канал Айсена Николаева

Глава Якутии Айсен Николаев в ходе рабочей поездки в Верхневилюйский улус проверил строительство здания для семейного многофункционального центра, возводимого с привлечением частного инвестора. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Кроме того, Айсен Николаев проверил строительство нового административного здания отдела МВД по Верхневилюйскому району, готовность которого составляет пока 58 процентов. После ввода объект может стать крупнейшим районным отделом полиции, построенным в сельской местности республики.

Строительство идет по плану, глава поручил строго соблюдать график и обеспечить ввод здания до конца третьего квартала 2027 года.

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