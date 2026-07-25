Дожди ждут ряд районов Якутии Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии ожидаются кратковременные дожди и грозы; в Алданском, Нерюнгринском, Чурапчинском, Томпонском, Амгинском, Усть Майском, Оймяконском, Момском и Хангаласском районах осадки местами будут сильными. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Ветер умеренный, на побережье и при грозах порывы до 15–20 м/с. Ночью температура +15…+20 градусов, при прояснении и на севере +8…+13 градусов; днём +21…+26 градусов, при дождях +16…+21 градусов, на юге до +31 градусов.

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