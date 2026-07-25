В Нюрбе работает экспериментальная школа юного кузнеца Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нюрбе продолжается работа экспериментальной детской школы юного кузнеца, где школьники осваивают традиционное кузнечное ремесло под руководством известных мастеров Ивана Саввинова и Арсения Иванова. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Занятия проходят в полностью оборудованной кузнице, построенной в 2020 году. Сегодня здесь обучаются пять школьников с 4 по 9 класс. Ребята знакомятся с основами кузнечного дела, изучают традиционные технологии обработки металла и приобщаются к культурному наследию народа саха.

Иван Саввинов — мастер народно-художественных промыслов Республики Саха (Якутия), чьи работы неоднократно отмечались на российских и международных выставках. Он становился победителем выставки «Клинок на Неве» в Санкт-Петербурге, участвовал в фестивалях в Ирландии, а также представлял Якутию на крупных выставках в Казани и Москве.

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