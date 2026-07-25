В Верхоянском районе спасатели помогают жителям подтопленного села Сайды. Фото: Официальный канал Службы спасения Республики Саха (Якутия)

Спасатели Службы спасения Якутии продолжают оказывать помощь жителям села Сайды Верхоянского района, где сохраняется сложная паводковая обстановка. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды в реке Бытантай достиг 1039 сантиметров при критической отметке 978 сантиметров. За последний час вода снизилась на один сантиметр.

В результате паводка подтопленными остаются 82 дворовые территории, включая 41 жилой дом, а также оптовый склад. В пункте временного размещения находятся 25 человек, в том числе 10 детей.

Сегодня сотрудники Службы спасения совместно с заместителем главы Верхоянского района провели дворовой обход. По словам начальника Верхоянского поисково-спасательного отряда Егора Слепцова, спасатели помогают жителям выносить имущество из подтопленных домов, доставать продукты из морозильных камер, а также доставляют гуманитарную помощь. Работы по оказанию помощи населению продолжаются.

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