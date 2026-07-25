Мэр Якутска обсудил с Ильей Михальчуком подготовку к 400-летию столицы. Фото: Садовников Дмитрий Дмитриевич, Глава городского округа «город Якутск»

Глава Якутска Дмитрий Садовников встретился с бывшим мэром столицы Ильей Михальчуком, чтобы обсудить развитие города и подготовку к его 400-летию. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Как отметил Садовников, для него особенно важно мнение руководителей, которые в разные годы определяли развитие столицы республики. По его словам, город помнит своих мэров, их решения, масштабные стройки и непростые периоды, через которые прошел Якутск.

Одной из ключевых тем встречи стала подготовка к 400-летнему юбилею столицы, который отметят через шесть лет. Илья Михальчук подчеркнул, что сегодня важно не просто реализовывать инфраструктурные проекты, а формировать современный облик города, создавая комфортную среду и закладывая основу для будущих поколений.

Дмитрий Садовников отметил, что опыт людей, принимавших важные решения для развития Якутска, остается востребованным и сегодня, а преемственность взглядов поможет эффективно решать задачи по развитию столицы.

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