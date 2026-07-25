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НовостиОбщество25 июля 2026 8:36

На Лене завершили установку крупнейшего коффердама для строительства моста

Следующим этапом станет устройство 208 свай под центральный пилон Ленского моста
Ася ДОЛЕЦКАЯ
На Лене завершили установку крупнейшего коффердама для строительства моста. Фото: Председатель Правительства Республики Саха (Якутия)

На Лене завершили установку крупнейшего коффердама для строительства моста. Фото: Председатель Правительства Республики Саха (Якутия)

Завершены работы по выведению в русло реки Лены самого большого коффердама, который станет основанием для строительства центрального пилона Ленского моста. Масштаб уникальной инженерной операции и самой конструкции, сопоставимой по размерам с судном, не имеет аналогов в России. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Несмотря на подъем уровня воды и скорость течения свыше 7 км/ч, специалистам удалось с высокой точностью установить многотонное сооружение в проектное положение. Это стало возможным благодаря профессиональной работе строителей и применению сложных инженерных решений.

Следующим этапом станет устройство 208 свай длиной по 27 метров, которые сформируют основание центрального пилона. После этого строители приступят к монтажу третьего коффердама. Хотя он будет меньше по размерам, его установка также потребует сложных технологических решений и будет зависеть от гидрологической обстановки на реке.

Ленский мост строится по поручению Президента России Владимира Путина и находится на особом контроле Главы Якутии Айсена Николаева в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Новый мост станет стратегическим объектом для Дальнего Востока, повысит транспортную доступность республики и в перспективе войдет в состав международного транспортного коридора «Мохэ — Найба», который свяжет Китай с Северным морским путем.

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