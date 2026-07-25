На Лене завершили установку крупнейшего коффердама для строительства моста. Фото: Председатель Правительства Республики Саха (Якутия)

Завершены работы по выведению в русло реки Лены самого большого коффердама, который станет основанием для строительства центрального пилона Ленского моста. Масштаб уникальной инженерной операции и самой конструкции, сопоставимой по размерам с судном, не имеет аналогов в России. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Несмотря на подъем уровня воды и скорость течения свыше 7 км/ч, специалистам удалось с высокой точностью установить многотонное сооружение в проектное положение. Это стало возможным благодаря профессиональной работе строителей и применению сложных инженерных решений.

Следующим этапом станет устройство 208 свай длиной по 27 метров, которые сформируют основание центрального пилона. После этого строители приступят к монтажу третьего коффердама. Хотя он будет меньше по размерам, его установка также потребует сложных технологических решений и будет зависеть от гидрологической обстановки на реке.

Ленский мост строится по поручению Президента России Владимира Путина и находится на особом контроле Главы Якутии Айсена Николаева в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Новый мост станет стратегическим объектом для Дальнего Востока, повысит транспортную доступность республики и в перспективе войдет в состав международного транспортного коридора «Мохэ — Найба», который свяжет Китай с Северным морским путем.

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