Якутия отметит День физкультурника масштабным фестивалем «Якутия в движении!» Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

8 августа в Якутии состоятся мероприятия, посвященные Всероссийскому дню физкультурника. Главным событием станет физкультурно-оздоровительный фестиваль «Якутия в движении!», который пройдет в Якутске на стадионе «Туймаада» имени Н.Н. Тарского. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Фестиваль является крупнейшим массовым спортивным мероприятием республики. Его цель — популяризация физической культуры и спорта, вовлечение жителей всех возрастов в активный образ жизни, укрепление семейных ценностей, сохранение национальных спортивных традиций и развитие межнационального единства.

В этом году праздник пройдет под девизом «Спорт объединяет поколения, семьи и народы».

Организаторы приглашают жителей и гостей республики присоединиться к фестивалю, принять участие в спортивных и семейных активностях и стать частью большого спортивного движения Якутии.

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