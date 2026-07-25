В Якутске по иску прокуратуры взыскали более 21 млн рублей незаконного дохода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Якутии добилась взыскания более 21 млн рублей незаконно полученного дохода с участников организованной группы, занимавшейся организацией азартных игр в Якутске. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Суд удовлетворил иск надзорного ведомства о взыскании в солидарном порядке свыше 21 млн рублей с восьми участников преступной группы. Эти средства были получены в результате незаконной организации и проведения азартных игр.

Ранее фигуранты были привлечены к уголовной ответственности за противоправную деятельность. После вступления приговора в законную силу прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать доход, полученный преступным путем.

Исковые требования прокуратуры удовлетворены. Решение суда направлено на исполнение.

Подробнее — на официальном сайте прокуратуры Республики Саха (Якутия). Комментарий по делу дала старший помощник прокурора республики Марианна Рожина.

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