В Хангаласском районе по требованию прокуратуры отремонтируют корпуса дома-интерната Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По иску прокуратуры Хангаласского района суд обязал провести ремонт двух корпусов Мохсоголлохского специализированного дома социального обслуживания для престарелых и инвалидов. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Прокурорская проверка показала, что здания нуждаются в ремонте. В частности, требуется восстановить наружные стены, кровлю, оконные блоки и другие элементы, влияющие на безопасные и комфортные условия проживания постояльцев.

В целях защиты прав проживающих в учреждении граждан прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением. Суд требования надзорного ведомства удовлетворил и обязал провести необходимые ремонтные работы.

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