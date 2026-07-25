43-я бригада якутских психологов отправилась в госпиталь Ростова-на-Дону Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

Психологи Якутского республиканского психологического центра снова отправились в госпиталь Ростова-на-Дону. Это уже 43-я по счету бригада, которая вылетает помогать бойцам с 2023 года. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Специалисты работают парами, чтобы охватить как можно больше военнослужащих. В каждой бригаде обязательно есть русскоязычный и сахаязычный психологи, чтобы бойцы могли общаться на том языке, на котором им комфортнее.

За минувшую неделю помощь получили больше 380 участников СВО и членов их семей, всего проведено около 450 консультаций и занятий. Работа не прекращается ни в самой республике, ни за ее пределами.

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