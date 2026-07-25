Оставили сумку без присмотра: смартфоны, наушники и пауэрбанк стащили у молодежи в Якутске

Полиция Якутска раскрыла кражу на городском пляже Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске полицейские раскрыли кражу, которая произошла на городском пляже в начале июля. Компания молодых людей отдыхала на берегу водоема и на короткое время оставила сумку с ценными вещами без присмотра. В ней находились смартфоны, беспроводные наушники и пауэрбанк. Неизвестный воспользовался случаем и украл чужие вещи, пока никто не видел. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Общий материальный ущерб потерпевшие оценили в сумму свыше 81 тысячи рублей. Когда пропажу обнаружили, сразу обратились в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний уроженец Верхневилюйского района. Все похищенное полицейские изъяли, после расследования вещи вернут законным владельцам.

В отношении молодого человека открыли уголовное дело по статье «Кража». Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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