Аэропорту в Якутии продали неработающее оборудование на 34 миллиона рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Якутская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере воздушного транспорта и вскрыла крупную аферу. По ее материалам открыто уголовное дело о мошенничестве, связанном с поставкой оборудования для аэропорта «Среднеколымск». Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

История началась в 2023 году, когда коммерческая организация заключила договор с ООО «Спецмонтаж-Сервис». Предметом контракта стала поставка светосигнального оборудования для аэропорта «Среднеколымск. Деньги на приобретение техники выделило ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации». Однако в 2024 году продавец привез оборудование, которое заведомо не проходило сертификационные испытания.

Использовать поставленную технику по назначению оказалось невозможно. Бюджету был причинен ущерб на сумму свыше 34 миллионов рублей. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ход расследования находится на контроле надзорного ведомства.

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