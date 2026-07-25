Ребенок выпал из окна, мужчину подстрелили: что случилось в Якутии 24 июля

Двухлетний мальчик выпал из окна в поселке Бестях Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В республике зарегистрировали четыре преступления. Проведение процессуальных проверок и расследование уголовных дел находятся на контроле прокуратуры. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В Мегино-Кангаласском районе поступило заявление об изнасиловании, сейчас по данному факту работают следователи. В Якутске зафиксировали сразу два преступления. Первое - крупное мошенничество, жертвой которого стала женщина. Ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками ФСБ и Центрального банка России, и под предлогом защиты сбережений выманили больше 2,2 миллиона рублей. Второе связано с незаконным оборотом наркотиков, преступную деятельность пресекли оперативники.

В Горном районе произошла стрельба. Мужчину 1995 года рождения госпитализировали с огнестрельным ранением голени. Подозреваемого уже установили.

В Хангаласском районе случилась беда с маленьким ребенком. Из поселка Бестях в больницу доставили мальчика 2024 года рождения. Малыш выпал из окна квартиры на втором этаже дома по улице Центральная. Обстоятельства происшествия выясняются.

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