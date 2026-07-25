Подрядчик взял деньги на 24 квартиры и исчез: жители Кобяйского района остались без жилья

СК открыл уголовное дело о многомиллионном мошенничестве в Кобяйском районе Фото: Прокуратура Якутии.

В Кобяйском районе возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о сорванном контракте на переселение людей из аварийного жилья, по которому коммерческая организация получила огромные деньги, но обязательств не выполнила. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По данным следствия, компания должна была передать 24 жилых помещения до 1 декабря 2024 года. Общая сумма контракта превысила 136,5 миллиона рублей. Застройщику перечислили аванс - около 123 миллионов рублей, однако ни одного дома для переселенцев так и не появилось. Объект до сих пор не введен в эксплуатацию, жилые помещения людям не переданы.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные мероприятия. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, куда именно ушли бюджетные средства и кто из должностных лиц должен понести за это ответственность. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

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