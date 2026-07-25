В Якутии тушат лесные пожары в шести районах Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на восемь утра 25 июля лесопожарные формирования продолжают борьбу с огнем в нескольких районах республики. Часть пожаров действует в зонах авиационного и наземного мониторинга, часть - на удаленных и труднодоступных территориях. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В активной фазе тушения сейчас находится один пожар в Усть-Майском районе. Его площадь составляет 30 гектаров, на месте работают 41 парашютист-десантник Авиалесоохраны. Два возгорания удалось локализовать в Усть-Алданском районе. Первое прошло 0,8 гектара, там задействованы 7 сотрудников Якутлесресурса и 2 единицы техники. Второе охватило 0,5 гектара, с ним работают 13 лесных пожарных и 3 единицы техники.

На удаленных и труднодоступных территориях ситуация сложнее. В Оленекском районе пожар на 4 гектарах тушат 28 десантников, им помогает 12 единиц техники. В Оймяконском районе огонь прошел 72 гектара, туда направили 6 парашютистов-десантников, 8 сотрудников Якутлесресурса и 2 единицы техники. Самые крупные очаги зафиксированы в Среднеколымском районе: один пожар разросся до 1 765 гектаров, на нем работают 12 десантников, второй достиг колоссальных 28 053 гектаров, там задействованы 11 парашютистов-десантников.

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