Дорогу «Борогон» перекрыли из-за воды на проезжей части. Фото: Управтодор Якутии

В Якутии временно прекращено движение по участку региональной дороги «Борогон». Причиной стал выход воды на проезжую часть, из-за чего проезд стал небезопасным для всех видов транспорта. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Приказом Управтодора республики закрытым оказался отрезок протяженностью 2,6 километра в направлении от Кангаласс к Борогонцам. Запрет введен со стороны городского округа «Город Якутск» и касается всех транспортных средств без исключений. Дорога будет оставаться перекрытой до тех пор, пока вода не уйдет с полотна и специалисты не подтвердят безопасность проезда.

Водителей просят заранее планировать альтернативные маршруты, не пытаться проскочить через затопленный участок и внимательно следить за официальными сообщениями о возобновлении движения.

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