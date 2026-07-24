Ольга Яшина назначена заместителем главы Якутска по социальной сфере. Фото: телеграм-канал Дмитрия Садовникова

Глава Якутска Дмитрий Садовников провел первую отраслевую планерку с руководителями образовательных учреждений города. На встречу пригласили директоров школ, детских садов и организаций дополнительного образования. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Со многими из собравшихся Садовников знаком еще по прошлой работе в правительстве Якутии, когда он курировал строительство и капитальный ремонт школ. Он часто бывал на объектах и видел работу педагогических коллективов изнутри.

Главной новостью встречи стало представление нового заместителя. Курировать социальные вопросы в городе будет Ольга Анатольевна Яшина. В образовательной сфере ее знают очень хорошо: за плечами у Ольги Анатольевны большой преподавательский опыт, работа в Министерстве образования и науки республики, а также руководство школой № 35 Якутска.

В общих чертах участники планерки обсудили главные вызовы, стоящие перед городской системой образования. Однако глава города подчеркнул, что сухие цифры и отчеты никогда не заменят живого общения. Чтобы по-настоящему понять, что сегодня волнует учителей, детей и родителей, нужно работать «на земле».

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