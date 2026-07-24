В Якутии 24 июля ожидаются ливни и грозы в пяти районах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии 24 июля местами ожидаются сильные дожди. По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия прогнозируются в Горном, Намском, Кобяйском, Верхоянском и Томпонском районах. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Кратковременные дожди пройдут на юго-западе, юге, в центральной части республики и на северо-востоке. В отдельных районах возможны ливни и грозы.

Ветер будет умеренным, однако на арктическом побережье и при грозах его порывы могут достигать 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +15…+20 градусов, на севере и северо-востоке — +8…+13. Днем в центральных, восточных районах и на Колыме ожидается +25…+30 градусов, на юго-востоке — до +34, на северо-востоке и западе — +21…+26 градусов.

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