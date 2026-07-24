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НовостиПроисшествия24 июля 2026 6:26

В Кузбассе девушка отравилась после эпиляции с обезболивающим кремом

После процедуры у пациентки появились галлюцинации и признаки интоксикации
Ася ДОЛЕЦКАЯ
В Кузбассе девушка отравилась после эпиляции с обезболивающим кремом

В Кузбассе девушка отравилась после эпиляции с обезболивающим кремом

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе девушку госпитализировали с острым отравлением после использования обезболивающего крема перед эпиляцией. Об этом сообщило издание VSE42.Ru.

По его словам, пациентка нанесла на большую площадь тела высококонцентрированный анестезирующий крем и закрыла кожу пленкой. Во время процедуры у нее появились слабость, тошнота и галлюцинации.

В больнице обследование показало наличие в организме лидокаина и прилокаина. Именно эти местные анестетики вызвали системное отравление. После лечения состояние девушки стабилизировалось, и ее выписали.