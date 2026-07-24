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НовостиОбщество24 июля 2026 9:05

Бастрыкин взял на контроль дело инвалида из Томмота

Мужчина не может получить компенсацию за сгоревшее аварийное жилье
Ася ДОЛЕЦКАЯ
Бастрыкин взял на контроль дело инвалида из Томмота

Бастрыкин взял на контроль дело инвалида из Томмота

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по обращению инвалида из Томмота, который не может добиться компенсации за утраченное жилье. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как сообщили в СК России, заявитель являлся собственником квартиры в доме на улице Ленина, признанном аварийным в 2017 году. В 2023 году здание полностью уничтожил пожар, однако компенсацию мужчине до сих пор не выплатили. По его словам, сроки предоставления выплаты неоднократно переносились, последний раз — до 2028 года.

Из-за отсутствия компенсации инвалид не может оплатить дорогостоящую жизненно важную операцию. Его обращения в различные инстанции результата не принесли.

В Следственном управлении СК России по Якутии проводится процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Виталию Кондратенко доложить о ее результатах и принимаемых мерах по восстановлению жилищных прав заявителя. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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