Бастрыкин взял на контроль дело инвалида из Томмота Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по обращению инвалида из Томмота, который не может добиться компенсации за утраченное жилье. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как сообщили в СК России, заявитель являлся собственником квартиры в доме на улице Ленина, признанном аварийным в 2017 году. В 2023 году здание полностью уничтожил пожар, однако компенсацию мужчине до сих пор не выплатили. По его словам, сроки предоставления выплаты неоднократно переносились, последний раз — до 2028 года.

Из-за отсутствия компенсации инвалид не может оплатить дорогостоящую жизненно важную операцию. Его обращения в различные инстанции результата не принесли.

В Следственном управлении СК России по Якутии проводится процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Виталию Кондратенко доложить о ее результатах и принимаемых мерах по восстановлению жилищных прав заявителя. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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