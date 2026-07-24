В Хангаласском районе возобновили поиски пропавшего работника конебазы. Фото: Официальный канал Службы спасения Республики Саха (Якутия)

В Хангаласском районе возобновлены поиски мужчины, пропавшего на территории конебазы «Дьөһөгөй» в селе Немюгюнцы. Работы продолжились после официального обращения супруги пропавшего. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По данным Службы спасения Якутии, мужчина 1974 года рождения приехал из Якутска к месту работы 1 июля. Утром 5 июля сотрудники конебазы обнаружили его отсутствие. Первоначальные поиски, которые проводились в течение 10 дней, результатов не дали.

После поступления нового заявления к месту происшествия направили группу из пяти спасателей на автомобиле УАЗ. Вместе с ними в поисках участвуют пятеро родственников пропавшего, прибывшие на автомобиле УАЗ «Фермер».

Накануне участники поисковой операции разместились на первом участке территории конебазы. Активная фаза обследования местности продолжается.

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