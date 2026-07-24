В Кобяйском районе мужчина получил 8 лет за убийство сына. Фото: Официальный канал СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

В Кобяйском районе вынесен приговор 61-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве собственного сына. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Следствием и судом установлено, что ночью 12 апреля 2026 года в доме села Сеген-Кюель между отцом и сыном, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Во время ссоры сын избил отца, нанеся ему удары кулаками и ногами.

После этого мужчина взял из подсобного помещения охотничье ружье и выстрелил сыну в голову. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

Суд признал подсудимого виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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