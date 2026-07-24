Якутия с начала года отправила в зону СВО более 205 тонн гумпомощи Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года Якутия направила в зону специальной военной операции более 205 тонн гуманитарного груза и 99 единиц техники. Об этом сообщил руководитель Северо-Восточного фонда помощи и поддержки Донбасса, Координационного центра штаба комиссии «Вместе к Победе» Георгий Куркутов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По его словам, в состав поставок вошли адресные посылки, продукция волонтеров, технические средства, а также восемь мотоциклов и три квадроцикла. Вся помощь формируется по заявкам подразделений и военнослужащих из Якутии.

После недавнего инцидента с повреждением техники и гуманитарного груза в зону СВО выезжала рабочая группа республики. Все организационные вопросы урегулированы, сотрудники опорных пунктов продолжают работу в штатном режиме. Кроме того, предприятия Якутии, выпускающие изделия двойного назначения, экипировку и тепловизионное оборудование, продолжают выполнять поставки без перебоев.

По итогам командировки также началась подготовка к Антифашистскому форуму, который пройдет в начале ноября в Якутске. На нем планируется обсудить вопросы поддержки семей участников СВО, дополнительного снабжения подразделений и передачи техники в войска.

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