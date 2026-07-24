В Якутске суд подтвердил взыскание ущерба по делу о мошенничестве с медтоварами Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд апелляционной инстанции оставил в силе решение о взыскании ущерба по делу о мошенничестве при поставке медицинских товаров для Якутской городской больницы № 2. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как установлено судом, двое жителей Якутска, действуя от имени индивидуального предпринимателя, исполняли государственный контракт с медучреждением. Вместо предусмотренной контрактом продукции они поставили товары на сумму более 1,1 млн рублей, не соответствующие условиям договора по наименованию, производителю и техническим характеристикам.

Ранее фигуранты были признаны виновными по статьям о мошенничестве и ограничении конкуренции. После этого ГБУ РС(Я) «Якутская городская больница № 2» обратилось в суд с требованием взыскать причиненный ущерб в солидарном порядке.

Ответчики иск не признали, однако апелляционная инстанция не нашла оснований для отмены решения о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением.

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