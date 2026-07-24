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НовостиОбщество24 июля 2026 6:05

Приставы Якутии взыскали почти 413 млн рублей алиментов

За полгода сумма взысканий выросла на 13 млн рублей.
Ася ДОЛЕЦКАЯ
Приставы Якутии взыскали почти 413 млн рублей алиментов

Приставы Якутии взыскали почти 413 млн рублей алиментов

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Судебные приставы Якутии за первое полугодие 2026 года взыскали около 413 миллионов рублей алиментных платежей. Это на 13 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как отметили в региональном управлении ФССП, ежегодный рост объема взысканных средств свидетельствует о повышении эффективности работы службы и применении комплекса мер принудительного исполнения в отношении должников.

Для взыскания алиментов судебные приставы используют все предусмотренные законом инструменты. В их числе — удержание средств из заработной платы и других доходов, арест банковских счетов и имущества, запрет на регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом, а также временное ограничение права управления транспортными средствами, если автомобиль не является единственным источником дохода должника.

В ведомстве подчеркнули, что работа по защите прав детей на получение алиментов продолжается на постоянной основе.

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