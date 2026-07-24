Приставы Якутии взыскали почти 413 млн рублей алиментов Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Судебные приставы Якутии за первое полугодие 2026 года взыскали около 413 миллионов рублей алиментных платежей. Это на 13 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как отметили в региональном управлении ФССП, ежегодный рост объема взысканных средств свидетельствует о повышении эффективности работы службы и применении комплекса мер принудительного исполнения в отношении должников.

Для взыскания алиментов судебные приставы используют все предусмотренные законом инструменты. В их числе — удержание средств из заработной платы и других доходов, арест банковских счетов и имущества, запрет на регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом, а также временное ограничение права управления транспортными средствами, если автомобиль не является единственным источником дохода должника.

В ведомстве подчеркнули, что работа по защите прав детей на получение алиментов продолжается на постоянной основе.

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