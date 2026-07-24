С должников за электроэнергию в Якутии взыскали более 366 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии судебные приставы совместно с энергетиками продолжают работу по взысканию задолженности за коммунальные услуги. Очередной совместный рейд сотрудников Управления ФССП по республике и ПАО «ДЭК» — «Якутскэнергосбыт» прошел в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Во время рейда судебные приставы посетили должников по месту жительства. По итогам работы вручены пять повесток о явке на прием, составлены два акта о наложении ареста на имущество, которое при необходимости будет реализовано в счет погашения задолженности.

Кроме того, участники рейда выписали штраф на сумму 554 тысячи рублей по факту неучтенного потребления электроэнергии.

По данным ФССП, с начала 2026 года в результате совместных рейдов и применения мер принудительного исполнения с должников за потребленную электроэнергию взыскано уже более 366 млн рублей.

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