В Ленске 23 июля заметили медведицу с медвежатами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ленске 23 июля зафиксирован выход диких животных – медведица с двумя медвежатами появилась в черте города, в районе развилки дороги в аэропорт на микрорайон Чанчик. Информация уже передана в полицию и Комитет охраны природы, ситуацию взяли под контроль главы города и района. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Местных жителей и гостей просят быть предельно внимательными: не ходить в лесополосу, не оставлять без присмотра детей и пожилых людей, а также воздержаться от походов к родникам за водой. При встрече с медведем нельзя убегать – это может спровоцировать хищника на преследование. Нужно медленно отступать, громко кричать и звенеть металлическими предметами.

Если вы увидели медведя из машины – не выходите из нее. При обнаружении зверя в городе или его окрестностях звоните в экстренные службы по номерам 112 или указанным в сообщении.

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