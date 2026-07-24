В Якутии осужден мужчина, который 9 лет назад избил до смерти свою бабушку Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии вступил в законную силу приговор мужчине, который более девяти лет назад жестоко расправился с собственной бабушкой. Преступление произошло в августе 2016 года – злоумышленник, будучи пьяным, избил свою 77-летнюю родственницу, которая была беспомощна. Женщина получила тяжелые травмы и в феврале 2017 года скончалась в больнице. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Суд первой инстанции назначил ему 12 лет и 10 месяцев колонии строгого режима. Однако мужчина не согласился – он подал апелляционную жалобу, утверждая, что бабушка могла умереть не от его действий, и просил смягчить наказание. Но Верховный суд республики, изучив позицию прокуратуры, отклонил его доводы.

Приговор вступил в законную силу. Теперь осужденный отправится в колонию строгого режима отбывать назначенный срок.

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