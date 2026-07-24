В Намском районе при опрокидывании автомобиля погибла женщина Фото: ГАИ Якутии

В Намском районе Якутии ранним утром 23 июля произошло смертельное ДТП. Авария случилась в 02:20 на 58-м километре региональной дороги «НАМ» в черте села Кысыл-Сыр. Водитель ехал в сторону села Намцы, но потерял управление, съехал с дороги, и машина опрокинулась. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В результате удара одна из пассажирок – женщина 1984 года рождения – получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась на месте до приезда скорой. Вторая пассажирка с травмами различной степени тяжести госпитализирована в Намскую центральную районную больницу. Водитель не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка. Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии, в том числе состояние водителя и скорость движения.

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