В Якутске на ночь перекроют улицу Ильменскую из-за реконструкции опор Фото: канал Городской дорожно-транспортной службы Якутска

В Якутске ночью на несколько часов перекроют улицу Ильменскую. Причина – реконструкция опорных конструкций. Движение транспорта будет полностью запрещено на участке от улицы Лонгинова до улицы Советской. Ограничения введут в 23:00 24 июля и снимут в 05:00 25 июля. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Водителям рекомендуют заранее выбирать объездные маршруты и не планировать поездку по этому отрезку в указанное время. Работы будут вестись ночью, чтобы минимизировать неудобства для горожан.

После завершения работ движение будет восстановлено в полном объеме. Обо всех изменениях в схеме проезда обещают сообщать дополнительно.

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