В Якутии по QR-кодам заправились 3300 машин Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии продолжается тестовый режим работы системы отпуска топлива по QR-кодам AZS14. Сервис запустили, чтобы сделать заправку удобнее и прозрачнее – сначала его протестировали в Якутске, а с 21 июля подключили и Алдан. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

На сегодняшний день в системе зарегистрировано более 3300 транспортных средств, пользователям выдали свыше 590 QR-кодов, и по ним уже заправили больше 350 автомобилей.

В период тестовой эксплуатации возможны технические сбои и временная недоступность сервиса – разработчики приносят извинения и оперативно устраняют проблемы. Система работает так: ежедневно в 20:00 рассчитывается доступный объем топлива на АЗС, формируются одноразовые QR-коды, действующие до 19:59 следующего дня. Если код не использовали, он аннулируется, а новый можно оформить через день.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru