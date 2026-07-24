В Алданском районе мужчина убил человека и ранил еще четверых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Алданском районе Якутии завели уголовное дело против 40-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве и нападении на нескольких человек. Трагедия случилась в ночь на 23 июля в доме в поселке Нижний Куранах. Как установило следствие, подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом в шею 26-летнего мужчину. От полученного ранения тот скончался в больнице. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По предварительным данным, тот же мужчина нанес ножевые ранения еще четверым людям. Один из них сейчас находится в тяжелом состоянии – медики борются за его жизнь. Правоохранители задержали подозреваемого – помогли сотрудники уголовного розыска, участковый и группа задержания Росгвардии.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, действиям подозреваемого дадут уголовно-правовую оценку. Расследование продолжается.

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