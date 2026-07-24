В Якутии зафиксировано 559 случаев укусов клещей Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

По информации регионального управления Роспотребнадзора, на 22 июля в Якутии зарегистрировано 559 обращений по поводу укусов клещей. Из этого числа 34 случая оказались завозными - люди пострадали во время поездок в другие регионы страны, включая Тюменскую, Амурскую, Кемеровскую, Иркутскую и Тульскую области, а также Приморский, Забайкальский и Хабаровский края, Москву, Сочи и Бурятию. Подробнее – в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Самое большое количество укусов зафиксировано в Ленском районе - 258 случаев. В Алданском районе пострадали 92 человека, в Олекминском - 73, в Нерюнгринском - 38, а в Якутске - 41. Меньше обращений поступило из Хангаласского района (13), Сунтарского (9), а также из Амгинского, Мегино-Кангаласского и Чурапчинского - по 7 случаев в каждом. В Таттинском районе отметили 4 укуса, в Усть-Майском - 3, в Вилюйском и Мирнинском - по 2, а в Верхневилюйском, Намском, Нюрбинском и Кобяйском - по одному.

Из всех пострадавших 241 человеку ввели противоклещевой иммуноглобулин в рамках экстренной профилактики. Еще 160 жителей ранее прошли вакцинацию от клещевого энцефалита. Всего в республике привито 16 497 человек, среди которых 3 559 детей.

Для снижения риска нападения клещей специалисты проводят акарицидную обработку территорий, где часто бывают люди. На данный момент обработано 182,49 гектара, включая 33,39 гектара на территории летних оздоровительных лагерей.

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