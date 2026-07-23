В Якутске женщину осудят за убийство и долг по алиментам Фото: прокуратура Якутии

В Якутске завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней женщины. Ее обвиняют сразу в двух преступлениях – убийстве и злостной неуплате алиментов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Следствие установило, что 18 апреля 2026 года в квартире на улице Можайского между женщиной и мужчиной вспыхнул конфликт. Причиной стало замечание потерпевшего по поводу того, что она слишком много пьет. Разозлившись, обвиняемая схватила нож и ударила мужчину в грудь – от полученного ранения он скончался в больнице.

Кроме того, выяснилось, что женщина долгое время не платила алименты на своего несовершеннолетнего сына. Задолженность накопилась огромная – больше 1,4 миллиона рублей. При этом уважительных причин для неуплаты у нее не было.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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