В Якутии 23 июля местами ожидаются ливни и грозы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии 23 июля на юго-западе, юге, в центральных районах, по нижнему течению Лены, в Верхоянье и на востоке республики ожидаются кратковременные дожди. В Кобяйском районе местами прогнозируются ливни, возможны грозы. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По данным синоптиков, ветер будет умеренным. На арктическом побережье и во время гроз его порывы могут достигать 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +14…+19 градусов, при прояснениях и на севере, северо-востоке — +8…+13, на северо-западе — +3…+8 градусов.

Днем воздух прогреется до +24…+29 градусов. В районах с дождями ожидается +19…+24, на севере — +9…+14, а на юго-востоке республики температура может достигнуть +29…+34 градусов.

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