В Вилюйском районе расследуют мошенничество при строительстве дома. Фото: Официальный телеграм-канал прокуратуры Республики Саха (Якутия)

В Вилюйском районе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве при строительстве многоквартирного дома. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как сообщили в прокуратуре Якутии, коммерческая организация заключила муниципальный контракт стоимостью более 251 млн рублей. Подрядчик должен был завершить строительство дома до конца 2024 года и получил аванс в размере 131,2 млн рублей.

Однако обязательства по контракту выполнены не были — объект до сих пор не достроен. Проверка показала, что часть полученных бюджетных средств была израсходована на цели, не связанные с исполнением контракта.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

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