В Якутске осудили женщину за сбыт запрещенного препарата для похудения Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске вынесен приговор уроженке Таттинского района, признанной виновной в незаконном обороте сильнодействующего вещества. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как установил суд, женщина приобрела, хранила и сбыла препарат для похудения, содержащий сильнодействующее вещество, оборот которого ограничен на территории России.

За совершенное преступление ей назначен штраф в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил конфисковать сотовый телефон iPhone 13 Pro, денежные средства и автомобиль Toyota Crown, использованные при совершении преступления.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержала прокуратура Якутска. Приговор пока не вступил в законную силу.

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