Семье участника СВО выплатили более 450 тысяч после вмешательства прокуратуры Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Мирном прокуратура восстановила права семьи участника специальной военной операции, которой своевременно не назначили ежемесячное пособие на ребенка. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Проверка показала, что супруга военнослужащего не получила положенную выплату в связи с рождением и воспитанием ребенка из-за технической ошибки.

После вмешательства прокуратуры города нарушение было устранено. По требованию надзорного ведомства женщине назначили ежемесячное пособие и выплатили всю образовавшуюся задолженность.

Общая сумма перечисленных средств превысила 450 тысяч рублей.

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