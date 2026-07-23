Семье участника СВО выплатили более 450 тысяч после вмешательства прокуратуры

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В Мирном прокуратура восстановила права семьи участника специальной военной операции, которой своевременно не назначили ежемесячное пособие на ребенка. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».
Проверка показала, что супруга военнослужащего не получила положенную выплату в связи с рождением и воспитанием ребенка из-за технической ошибки.
После вмешательства прокуратуры города нарушение было устранено. По требованию надзорного ведомства женщине назначили ежемесячное пособие и выплатили всю образовавшуюся задолженность.
Общая сумма перечисленных средств превысила 450 тысяч рублей.
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