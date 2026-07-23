Якутянину выплатили более 550 тысяч за затопленную квартиру Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске судебные приставы взыскали более 550 тысяч рублей в пользу местного жителя, чья квартира пострадала из-за протечки кровли многоквартирного дома. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как сообщили в Управлении ФССП по Якутии, суд обязал управляющую компанию выплатить собственнику компенсацию материального ущерба, морального вреда, штраф за отказ добровольно исполнить требования, а также возместить судебные расходы.

В установленный срок организация решение суда не исполнила. После этого судебные приставы применили меры принудительного взыскания: обратили взыскание на денежные средства компании на расчетных счетах и взыскали исполнительский сбор.

В результате управляющая компания полностью погасила задолженность. Денежные средства перечислены взыскателю, исполнительное производство завершено фактическим исполнением решения суда.

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