В Якутске подростка будут судить за попытку сбыта наркотиков. Фото: Официальный телеграм-канал прокуратуры Республики Саха (Якутия)

В Якутске перед судом предстанет 17-летний местный житель, обвиняемый в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в составе организованной группы. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По версии следствия, подросток выполнял роль «закладчика». В мае 2026 года он забрал из тайника так называемый мастер-клад с наркотическим веществом PVP общей массой не менее 27,256 грамма. Полученный наркотик обвиняемый должен был расфасовать и распространить через тайники-закладки.

Однако реализовать преступный умысел он не успел. Молодого человека задержали сотрудники правоохранительных органов. Во время личного досмотра у него обнаружили и изъяли 47 свертков с наркотическим веществом.

Прокурор Якутска утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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