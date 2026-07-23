Жителя Аргахтаха осудили на 9,5 года за разбой и хранение оружия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Среднеколымском районе вынесен приговор жителю села Аргахтах, признанному виновным в разбое и незаконном хранении огнестрельного оружия. Суд назначил ему 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Установлено, что в марте 2026 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях у знакомого, потребовал у хозяина деньги и спиртное. Получив отказ, он жестоко избил потерпевшего, причинив ему открытую черепно-мозговую травму, переломы костей лицевого скелета и другие тяжелые травмы. После нападения осужденный похитил три бутылки водки.

Кроме того, суд установил, что мужчина незаконно хранил карабин Симонова 1954 года выпуска, который оставил себе после смерти родственника.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержала прокуратура Среднеколымского района. Приговор пока не вступил в законную силу.

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