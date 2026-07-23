В Мирном работникам выплатили 13,6 млн рублей долгов по зарплате Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мирном после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по заработной плате перед работниками ООО «Персональное решение – ДВ». Общая сумма выплат превысила 13,6 млн рублей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как сообщили в прокуратуре Якутии, надзорное сопровождение процедуры банкротства предприятия осуществляла прокуратура города Мирного. В ходе проверки был принят комплекс мер прокурорского реагирования.

В результате задолженность по оплате труда полностью погашена перед 113 работниками организации.

Прокуратура продолжает контролировать соблюдение трудовых прав граждан при проведении процедур банкротства предприятий.

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