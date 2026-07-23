В Якутске из-за паводка отключили три подстанции в районе Даркылаха Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске из-за сильных дождей уровень воды в Лене поднялся, и в районе Даркылаха началось подтопление. Вода залила жилые дома, производственные базы, территорию паромной переправы и объекты электросетевого хозяйства. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Чтобы не допустить аварий и ударов током, энергетики приняли решение отключить три трансформаторные подстанции – «Пристанскую», «ЛЗФ» и «13 школа».

Сейчас без света остались улицы 1-я и 2-я Пристанские, а также конец улицы 50 лет Советской Армии. Специалисты Центрального РЭС круглосуточно следят за уровнем воды и готовы оперативно запустить подстанции, как только ситуация стабилизируется.

Энергетики просят жителей соблюдать осторожность и не приближаться к энергообъектам в зоне подтопления. О возобновлении подачи электричества сообщат дополнительно, когда паводок пойдет на спад.

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