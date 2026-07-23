В Якутске самолет вернулся в аэропорт сразу после взлета Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске воздушное судно DHC-8-300 (Dash 8) авиакомпании «Полярные авиалинии», выполнявшее рейс 287 по маршруту Якутск – Олекминск, вернулось в аэропорт вылета сразу после взлета. Как сообщили в транспортной прокуратуре, экипаж принял такое решение в ходе набора высоты. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Посадка прошла благополучно – никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Людей оперативно пересадили на другое судно, и они вылетели к месту назначения по расписанию. Причины возврата пока не называются, но специалисты уже начали разбираться.

Якутской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства инцидента, дается оценка действиям экипажа и наземных служб. Результаты будут известны после завершения разбирательства.

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